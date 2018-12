Landau (ots) - Eine Fußgängerin wurde am 6.12.2018, gegen 18.00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Sie benutzte den Gehweg der Zeppelinstraße zwischen Neustadter- und Kreisel an der Haardtstraße, als ihr eine größere Personengruppe entgegenkam. Sie durchquerte die Personengruppe. Die entstandene Enge auf dem Gehweg musste ein Mitglied dieser Personengruppe ausgenutzt haben, um aus der über der Schulter getragenen Handtasche der Geschädigten eine schwarze Geldbörse mit Bargeld, Kredit-/Scheckkarten und anderen persönlichen Dokumenten zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte unmittelbar danach. Eine Nachfrage bzw. Nachschau an den unmittelbar angrenzenden Örtlichkeiten war erfolglos. Zu der Personengruppe konnte die Geschädigte keine konkreten Angaben machen. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870.

