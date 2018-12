Landau (ots) - Ein Besucher des derzeit in Landau stattfindenden Thomas-Nast-Nikolausmarktes wurde am 5.12.2018 zwischen 11.00 Uhr 12.30 Uhr von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen. Dieser deutete an, für Taubstumme zu sammeln. Der Angesprochene gab ihm einen geringen Geldbetrag. Daraufhin bedankte sich der vermeintlich Taubstumme mit Gestik überschwänglich. Hierbei kam es zum Körperkontakt. Später stellte der Geschädigte fest, dass ihm hierbei sein Handy entwendet worden sein muss. Der Täter wird auf ca. 20-25 Jahre, normale Größe, schwarze kurze Haare mit Bart beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt Jeans, eine dunkle Steppjacke und hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen in der Innenstadt verlief bislang ergebnislos. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870.

