POL-PDLD: Lingenfeld/Rülzheim - Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld/Rülzheim (ots) - Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbotes im Bereich des Wirtschaftsweg zwischen Rülzheim und Bellheim am Mittwochmorgen in der Zeit von 8.15 und 9.15 Uhr wurden acht Fahrzeugführer verwarnt. Auch in Lingenfeld wurde das Durchfahrtsverbot Am Hirschgraben in der Zeit von 13 bis 13.30 Uhr überwacht, hier mussten drei Autofahrer beanstandet werden.

