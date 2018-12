POL-PDLD: Widerstand

Wörth am Rhein (ots) - Am 05.12.2018 kam es gegen 21:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden aus Guinea und Syrien. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten zeigte der 18-jährige Guineer ein aggressives Verhalten gegenüber den Beamten und widersetzte sich den Anweisungen. Zur Durchsetzung eines Platzverweises musste Zwang angewendet werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei eingesetzte Beamte leicht. Der 18-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.

