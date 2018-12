Landau (ots) - Am 5.12.2018, gegen 18.20 Uhr wurde durch Beamte der Bundespolizeidirektion Kaiserslautern eine stark betrunkene Person im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Landau gemeldet. Diese war aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Es kam auch schon zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Bei einem amtsbekannten 29-jährigen Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,4 Promille gemessen. Zu seinem eigenen Schutz wurde er nach ärztlicher Untersuchung in polizeilichen Gewahrsam genommen und letztendlich in das Pfalzklinikum in Klingenmünster verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell