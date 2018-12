POL-PDLD: Freimersheim - Erneut Fahrzeug beschossen

Freimersheim (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag (04.12.2018, 17.15 Uhr) haben Unbekannte vermutlichen mit einer Paintballwaffe auf ein fahrendes Fahrzeug geschossen. Ein Autofahrer war mit seinem PKW auf der L507 zwischen Freimersheim und Freisbach unterwegs, als er einen lauten Knall auf der Windschutzscheibe wahrgenommen hatte. Als er seinen Scheibenwischer betätigte, war die Frontscheibe mit weißer Farbe verschmiert. Schon am 23. November kam es in diesem Bereich zu einem Beschuss eines Fahrzeugs, bei dem die 52-jährige Autofahrerin mit Signalmunition beschossen wurde. Durch den Schreck hatte die Frau das Lenkrad verrissen und wäre fast mit dem Gegenverkehr kollidiert. Die Polizei ermittelt derzeit in beiden Fällen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Bürgerinnen und Bürger die Angaben zu dem Täter geben können oder sonstige Verdächtigungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell