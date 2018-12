POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach: Brand einer Garage

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Dienstagmittag kurz nach 12.00 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand einer Garage in der Burgunderstraße in Schweigen-Rechtenbach alarmiert. Die eingesetzten Feuerwehrkameraden konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Jedoch wurde die Garage selbst und daneben gelagertes Brennholz beschädigt. Bislang war die Brandursache noch nicht zu klären. Die Ermittlungen dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

