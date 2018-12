Landau (ots) - Am Vormittag des 3.12.2018 wurde der Polizei ein herrenloses MTB auf dem Gelände des Spielplatzes in Landau-Queichheim im Wohngebiet neben dem Sportplatz gemeldet. An dem MTB der Marke Centurion, Farbe schwarz, dessen Vorderrad fehlte, ist die Rahmennummer abgefeilt worden und nicht mehr lesbar. Ein besonderes Detail sind die Scheibenbremsen in grüner Farbe. Wer ein solches Fahrrad vermisst kann sich an die Polizei in Landau unter der Tel. Nr. 06341/2870 wenden.

