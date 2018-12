Landau (ots) - Am 3.12.2018, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad den Radweg in östlicher Richtung. Beim Queren der Einmündung zur Madenburgstraße wurde sie von einem aus der untergeordneten Straße kommenden Pkw-Fahrer erfasst. Das Kind stürzte und zog sich hierbei schwere Beinfrakturen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein sichtbarer Schaden. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

