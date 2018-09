POL-NI: Stadthagen-Fahrradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

1 weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots) - (BER)Am Freitagmorgen, 07.09.2018, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Mann aus Pollhagen die Sachsenhäger Straße mit einem Fahrrad und bog nach links in Richtung Spießingshol ab. Im Kreuzungsbereich zur Feldstraße kollidierte der Radfahrer mit einem Kleintransporter, der aus Richtung Lauenhagen in dieselbe Richtung fuhr. Durch den Aufprall erlitt der Senior so schwere Verletzungen, dass er trotz sehr schneller Soforthilfe durch einen Ersthelfer noch an der Unfallstelle verstarb. Der Rettungshubschrauber CH 4 aus Hannover landete auf der Kreuzung, der Fahrzeugverkehr wurde bis ca. 10.50 Uhr über Pollhagen und Sachsenhagen abgeleitet.

