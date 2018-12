POL-PDLD: Rülzheim: Regennasse Fahrbahn führt zu Unfall auf B9

Rülzheim (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt zirka 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B9 Höhe Rülzheim. Ein 28-jähriger Mann verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Fahrzeug einer 67-jährigen Frau zusammen. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug der Frau ins Schleudern und kam in einem Acker neben der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell