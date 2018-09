POL-LIP: Lage. Einbruch in Lagerraum.

Lippe (ots) - Am Montagabend wollten Unbekannte offensichtlich in einen Lagerraum an einem Wohnhaus an der Schötmarschen Straße, zwischen dem Ortsausgang Lage und der Heerstraße, einsteigen. Zeugen vernahmen gegen 20.00 Uhr das Klirren einer Scheibe und gingen der Sache auf den Grund. Dabei wurde festgestellt, dass eine der Türen eines am Gebäude angebauten Lagerraums beschädigt war. In einiger Entfernung sind auch drei Personen gesehen worden, die zu Fuß in Richtung Lage unterwegs waren. Ob die Unbekannten etwas mit dem Geschehen zu tun haben, ist nicht bekannt. Hinweise zu ihnen nimmt das KK Lage unter 05232 / 95950 entgegen. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts aus dem Lager.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell