POL-LIP: Detmold. Kreislauf sackte ab - fünf beschädigte Autos.

Lippe (ots) - Im Parkhaus an der Lemgoer Straße hat eine 88-jährige Autofahrerin am Montagvormittag die Kontrolle über ihren Audi verloren und vier geparkte Autos beschädigt. Die Frau parkte ihren Wagen ganz normal in einer Parktasche auf der fünften Ebene ein und wollte noch einen Korrekturzug machen. Beim Rückwärtsfahren wurde ihr eigenen Angaben zufolge schwindelig und sie war nicht mehr in der Lage, den Wagen zu kontrollieren bzw. den Fuß vom Gas zu nehmen. Der Audi krachte gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Wagen und beschädigte noch drei weitere. Sie selbst und andere Personen sind glücklicherweise nicht durch die Kollisionen verletzt worden. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Fahrerin und verständigten den Rettungsdienst, der die 88-Jährige ins nahe gelegen Klinikum brachte. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im Bereich von 25.000 Euro.

