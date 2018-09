POL-LIP: Lage - Heiden. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - In den zurück liegenden Tagen ist in ein Wohnhaus in der Kassebrede eingebrochen worden.- Nachdem sich unbekannte Täter Zugang zu dem aktuell leerstehenden Gebäude verschafft hatten, suchten sie darin nach Beute. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Wem verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug in dem Zusammenhang aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

