POL-VER: Presseinformation für den 05.05.2018

PI Verden/ OHZ (ots) - Bereich PI Verden

Unfall auf Kreuzung - Zeugen gesucht

(Verden) Am Freitag, 04.05.18, ist es um 17:50 Uhr zu einem Unfall auf der Hönischer Kreuzung gekommen. Hierbei kollidierten ein VW Touran und ein Mercedes Kombi, welche auf den kreuzenden Fahrbahnen fuhren. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Mercedes-Fahrerin erlitt zudem einen Schock. Warum es auf der Ampel-geregelten Kreuzung zu diesem Unfall kam, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Tel. 04231-8060 zu melden.

Fahrräder zusammengestoßen - Verursacher geflüchtet

(Verden) Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:40 Uhr, befuhren zwei Radfahrer die Bahnunterführung der Lindhooper Straße in Höhe des E-Centers. Hier stießen die Fahrräder zusammen, sodass die 54-jährige Radlerin zu Boden stürzte und sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog. Der andere, zur Zeit unbekannte, Radfahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Abfall in der Natur entsorgt

(Verden) Am Freitagabend ist einem Anwohner in der Straße Bettenbruch in Verden-Dauelsen illegal entsorgter Müll aufgefallen. Ein Unbekannter hat hier ca. 70 Plastikbeutel mit verdorbenem Rucolasalat einfach in der Natur entsorgt. Durch die Polizei Verden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Verursacher zur Verantwortung ziehen zu können. Tel. 04231-8060.

Nächtlicher Unruhestifter in Bendingbostel

(Kirchlinteln) Zum wiederholten Male trieb ein unbekannter Verursacher sein Unwesen in der Straße Zur Reith in Bendingbostel. Der Unbekannte kommt bereits seit mehreren Wochen unregelmäßig im Schutz der Dunkelheit, beschädigt Gartenzäune und lärmt herum. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kirchlinteln unter Tel. 04236-1480 zu melden.

Bereich PK Achim

Verkehrsunfall zwischen PKW und KRAD auf der L168

(Oyten) Ein PKW Fahrer, der am späten Freitagabend auf der Landesstraße 168 in Richtung Oyten unterwegs war, übersah ein bei Rotlicht an der LZA an der Einmündung zur Straße Am Moor haltendes KRAD. Der KRAD Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Am PKW und am KRAD entstand Sachschaden. Die Feuerwehr aus Oyten war zur Aufreinigung der Unfallörtlichkeit eingesetzt.

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pkw-Fahrerin in Lilienthal

(Lilienthal) Ein 74-jähriger Bremer befuhr am Freitagmorgen mit seinem Opel Vectra die Straße Seeberger Moor in Lilienthal und wollte in die Seeberger Landstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 34-jährige, die mit ihrem Ford S-Max die Seeberger Landstraße in Richtung Quelkhorn befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 34-jährige leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

(Osterholz) Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck leicht verletzt. Der Junge befuhr den Gehweg an der Koppelstraße. An der Einmündung Auf dem Paß übersah eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz-Scharmbeck den Jungen und prallte mit ihrem Pkw gegen das Fahrrad. Dadurch wurde der Junge leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Pkw-Aufbrecher festgenommen in Schwanewede

(Schwanewede) Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Freitagabend kurz vor Mitternacht mehrere Personen, die sich augenscheinlich an dem Pkw seines Nachbarn in der Aumunder Weidestraße in Schwanewede zu schaffen machten. Die sofort alarmierte Polizei konnte noch am Tatort einen 18-jährigen Bremer auf frischer Tat festnehmen. Zwei weitere 19-jährige Mittäter aus Bremen und Schwanewede wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich gestellt. Bei der Überprüfung des Pkw wurde dann festgestellt, dass in diesen tatsächlich eingebrochen und diverse Gegenstände entwendet worden waren. Der Verbleib des Diebesgutes ist derzeit ungeklärt. Die Festgenommenen wurden zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zur Polizeidienststelle in Osterholz-Scharmbeck verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell