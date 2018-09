POL-LIP: Kalletal - Stemmen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Zwischen Donnertagabend und Sonntagabend drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Weserstraße ein. Der oder die Täter suchten in den Räumen nach Beute und verschwanden mit etwas Bargeld (Münzen) aus einer Spardose. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat bitte an das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

