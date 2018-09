POL-LIP: Detmold. Gegen Baum geprallt.

Lippe (ots) - Ein 18-jähriger junger Fahrer ist am Sonntag auf dem Hermannsweg in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße verunfallt. Bei der Straße handelt es sich um einen Wirtschafts-/Feldweg, der u.a. zu einer Waldhütte führt. Der 18-Jährige verließ die Örtlichkeit gegen 19.30 Uhr mit seinem Peugeot und verlor im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Da sich aktuell Rollsplit auf dem Weg befindet, wovor auch durch eine entsprechende Beschilderung gewarnt wird, geriet der Peugeot beim Abbremsen vor der Kurve außer Kontrolle. Der Wagen prallte gegen einen Baum und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Der 18-Jährige musste ins Klinikum gefahren werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die aus dem PKW ausgelaufenen Betriebsstoffe. Ein Abschlepper zog den Wagen aus dem Graben und nahm ihn mit. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

