POL-LIP: Lippe. Motorradkontrollen.

Lippe (ots) - Am Sonntag war der Verkehrsdienst der Polizei Lippe in einigen Gemeinden des Kreises unterwegs und hat insbesondere Motorradkontrollen durchgeführt. Von den knapp 70 kontrollierten Zweirädern fielen in Detmold, Lügde und im Kalletal acht Fahrer auf, die sich nicht vorschriftsmäßig verhielten. Fünf Fahrer waren in Lügde und Kalletal mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zwei davon im Verwarngeldbereich, die restlichen bekommen eine Anzeige. Zwei von diesen sind mit einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h gemessen worden. An zwei Motorrädern in Detmold fehlten die Endschalldämpfer, so dass die Maschinen sehr "geräuschvoll" unterwegs waren. Auch in diesen Fällen sind Anzeigen gefertigt worden. Ein weiteres Motorrad in Detmold hatte einen "blanken" Reifen, was ebenfalls mit einer Anzeige dokumentiert wurde.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell