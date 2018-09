POL-LIP: Bad Salzuflen - Mit Samurai-Schwert durch die Stadt

Lippe (ots) - (SR) Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein junger Mann in der Bad Salzufler Innenstadt Personen mit einem Samurai-Schwert bedroht. Als kurze Zeit später Polizeibeamte am Ereignisort eintrafen, versuchte der 32jährige Bad Salzufler zu flüchten. Mit Hilfe von zwei Passanten gelang es den beiden Polizisten den 32jährigen zu stellen. Mit viel Gegenwehr konnte der 32jährige letztendlich festgenommen werden. Hierbei zog sich der 32jährige Verletzungen zu, die zunächst eine Behandlung im Klinikum erforderlich machten. Auch die beiden Polizeibeamten wurden bei der Festnahme leicht verletzt. Als mögliche Ursache für das Verhalten des 32jährigen kommt hier der Konsum von Drogen in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern aber noch an. Ein Strafverfahren gegen den 32jährigen wurde eingeleitet.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell