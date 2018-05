POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbrecher stehlen Briefmarken und eine geringe Mange Bargeld aus Schule

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Grundschule Tatzeit: 27.04.2018, 15:00 Uhr bis 30.04.2018, 11:30 Uhr In die Grundschule "Am Schenkeborn" brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und stahlen Briefmarken und einen geringen Bargeldbetrag. Die Täter brachen ein Fenster des Schulgebäudes auf, öffneten das angrenzende Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Im Gebäude begaben sich die Täter zum Sekretariat und dem Schulleiterbüro, wobei die Tür zum Schulleiterbüro ebenfalls aufgebrochen wurde. Aus einem Schrank im Sekretariat wurde eine kleine Geldkassette mit Briefmarken und wenigen Euro Bargeld entwendet. Im Aufenthaltsraum wurden alle unverschlossenen Lehrerfächer geöffnet, ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest. Die Täter verließen das Gebäude durch das geöffnete Fenster. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

