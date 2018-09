POL-LIP: Detmold - Betrunken am Steuer

Lippe (ots) - (SR) Am Freitagabend wurde ein 45-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw in Pivitsheide kontrolliert. Nachdem die Polizeibeamten bei der Kontrolle festgestellt hatten, dass der Fahrer vor Antritt der Fahrt dem Alkohol zugesprochen hatte, ging es zur Blutprobe. Nun ist der Führerschein in amtlicher Verwahrung und den 45jährigen erwartet ein Strafverfahren.

