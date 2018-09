POL-LIP: Lügde. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer offensichtlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Haus in der "Vordere Straße". Zeugen bemerkten einen kokelnden Fachwerkbalken an dem nicht bewohnten Gebäude, der durch einen unbekannten Täter vermutlich in der Nacht zum Sonntag in Brand gesetzt worden sein muss. Die Zeugen löschten das glimmende Holz und verständigten zur Sicherheit noch die Feuerwehr. Der Schaden am Gebäude dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. Das KK 1 in Detmold sucht nun Zeugen, denen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag etwas im Zusammenhang mit dem Haus aufgefallen ist und bittet diese, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

