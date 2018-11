POL-PDNW: Turnerinnen gestört

Lambrecht (ots) - Jugendlicher Übermut war es wohl, der am gestrigen Abend gegen 17:30 Uhr zu Störungen der Turnstunde in der Sporthalle einer Schule in Lambrecht führte. Fünf bis sieben Jugendliche traten zunächst mehrfach gegen die Notausgangstüre der Turnhalle und begaben sich danach auf eine öffentlich zugängliche Toilette, wo sie die Wasserhähne aufdrehten. Abgesehen vom verschwendeten Wasser wurde kein Schaden verursacht.

