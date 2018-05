FW-PL: OT- Oesterau. PKW kollidiert mit stehendem Rettungswagen.

2 weitere Medieninhalte

Ein Kleinwagen fuhr auf einen stehenden Rettungswagen Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Ein von einer Leerfahrt ohne Patienten an Bord aus Siegen zurückkehrender Rettungswagen der Plettenberger Feuerwehr, musste am heutigen Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr verkehrsbedingt auf der Oestertalstraße anhalten. Ein vor dem Rettungswagen fahrender PKW wollte in die Straße am Sonnenhang abbiegen, musste aber zunächst den Gegenverkehr abwarten. Der Fahrer eines Kleinwagens erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Rettungswagens. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt, der Kleinwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Rettungswagen wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr weiter im Dienst verbleiben konnte. Ein Reservefahrzeug hat nun den Betrieb aufgenommen. Um die Unfallaufnahme kümmerte sich die Polizei aus Plettenberg. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell