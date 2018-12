POL-PDLD: Edenkoben/Rhodt - 19 Autofahrer zu schnell

Edenkoben (ots) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagmorgen (04.12.2018, 10 Uhr bis 11.30 Uhr) in der Weinstraße mussten 19 Autofahrer verwarnt werden, weil sie die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h missachteten. Der schnellste Autofahrer war mit 53 km/h unterwegs. In Rhodt in der Theresienstraße wurde die "20 km/h-Zone" kontrolliert. Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, weil er mit 32 km/h unterwegs war. Weitere Geschwindigkeitskontrollen folgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell