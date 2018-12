POL-PDLD: Edenkoben - Korrekt verhalten

Edenkoben (ots) - Schnell war es passiert. Eine 33-jährige Frau touchierte mit ihrem PKW gestern Morgen (05.12.2018, 10 Uhr) in der Bahnhofstraße aus Unachtsamkeit mit dem Außenspiegel ein geparktes Fahrzeug. Sie konnte weder an ihrem noch an dem geparkten Fahrzeug einen Sachschaden feststellen. Sie fuhr anschließend nicht gedankenlos weg, sondern verständigte die Polizei und ließ die Situation begutachten. Beschädigungen konnten an beiden Fahrzeugen keine festgestellt werden. Die Fahrerin hat sich korrekt verhalten.

