POL-PDLD: Herxheim: Tresor aufgebrochen- Portokasse gestohlen

Landau (ots) - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 05.12..2018:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Sonntag 03.12. auf Montag, den 04.12.2018 in einen Betrieb in der Industriestraße in Herxheim ein. Nach gewaltsamem Öffnen des Tresors fiel den Einbrechern nur die Portokasse mit einem geringen Bargeldbetrag in die Hände. Bei dem Einbruch entstand jedoch ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

