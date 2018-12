Landau (ots) - Am 5.12.2018, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die B10 im Bereich LD-Nord in westlicher Fahrtrichtung. Bei der Durchfahrt der dortigen Überführung der L 516 wurde sein Pkw im Bereich der Frontscheibe von einem Gegenstand getroffen. In diesem Zusammenhang nahmen die Insassen des Pkw zwei Jugendliche auf der Brücke wahr. Der Pkw-Fahrer verließ die B10 und fuhr dann nach Landau -Dammheim. Im Ortsbereich wurden die beiden Jugendlichen angetroffen. Auf Nachfrage gaben sie an, dass sie eine Fahrrad-Stecklampe auf den Pkw von der Brücke geworfen hätten. Die informierte Streife nahm den Sachverhalt auf und überstellte die Jugendliche an die Eltern bzw. Betreuer. Am Pkw war die Frontscheibe gerissen. Der Schaden wurde auf ca. 500EUR geschätzt.

