POL-PDLD: Edenkoben - Bissige Frau

Edenkoben (ots) - Im Dienstbezirk der Polizei Edenkoben kam es gestern Abend (05.12.2018, 23.50 Uhr) zwischen einem Mann mittleren Alters und seiner Freundin zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau ihrem Freund in die Burstwarze und in die rechte Achsel biss. Zuvor erhielt er - weil er den Wohnzimmertisch umwarf - eine Ohrfeige, woraufhin er seine Freundin würgte. Als die Streife eintraf, war der Streit beendet. Auslöser des Streits dürften neben dem Alkoholkonsum Meinungsverschiedenheiten in der Erziehung des Sohnes der Freundin gewesen sein. Der 33-Jährige übernachtete daraufhin in seiner Wohnung. Allgemeiner Hinweis der Polizei: Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Dieser Hinweis gilt auch für Männer, die Gewalt in einer Beziehung erleben. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

