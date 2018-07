POL-PPMZ: Mainz, Personen zerstechen Reifen an Fahrzeugen

Mainz (ots) - Sonntag, 08.07.2018, 00:41 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag melden Zeugen der Polizei zwei männliche und eine weibliche Person, die mehrere Reifen in der Pfitznerstraße an verschiedenen Fahrzeugen zerstochen hätten.

Vor Ort werden von den Polizeibeamten insgesamt fünf Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen festgestellt. Zudem entdeckt die Polizei eine ca. 300 Meter lange Blutspur, die vom Tatort wegführt. Es können drei Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen können diese nicht geben. Sie berichten jedoch von einem Mann, der vor kurzem mit einer schweren Schnittverletzung an der Hand in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Zeitgleich wird der Polizei durch die Uni-Klinik eine Person gemeldet, die aktuell mit Schnittverletzungen eingeliefert worden ist. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um den Tatverdächtigen.

Nach entsprechender Befragung möchte dieser keine Angaben zur Sache machen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung erstattet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, bzw. selbst einen Schaden an seinem Fahrzeug beanzeigen möchte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

