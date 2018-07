POL-PPMZ: Mainz, Kind rennt plötzlich auf Fahrbahn

Mainz (ots) - Freitag, 06.07.2018, 12:44 Uhr

Der zweieinhalbjährige Junge lief an der Hand seines Vaters die Frauenlobstraße in Richtung Boppstraße entlang. Plötzlich entriss er sich der Hand seines Vaters und lief auf die Boppstraße. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr zudem Zeitpunkt gerade die Boppstraße. Das Kind kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des PKWs und wurde an der rechten Körperseite gestreift, woraufhin es zu Boden fiel. Äußerlich schien der kleine Junge unverletzt zu sein, wurde jedoch zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Laut Zeugenaussagen hätte der PKW-Fahrer den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können.

