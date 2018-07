POL-PPMZ: Mainz, Sachbeschädiger konnte ermittelt werden

Mainz (ots) - Samstag, 07.07.2018, 04:19 Uhr

Früh morgens meldet eine Zeitungsausträgerin eine augenscheinlich betrunkene männliche Person, welche versuche in ihr Fahrzeug einzusteigen. Die Zeitungsausträgerin konnte dies verhindern, woraufhin sie von dem Mann beleidigt wird. Desweitern tritt der Mann gegen das Auto der Zeitungsausträgerin. Danach entfernt sich der Mann in zunächst unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung kann die Person angetroffen und kontrolliert werden. Desweitern meldet ein weiterer Anwohner, dass er die Person beobachtet habe, wie er an 13 Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgerissen habe. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Hier noch mal ein ausdrückliches "Dankeschön und Lob" der Polizei Mainz an alle Zeugen/innen, welche der Polizei Hinweise zukommen ließen.

