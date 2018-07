POL-PPMZ: Mainz, Obstdiebstahl von Aprikosen

Obstdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Samstag, 07.07.2018, 07:31 Uhr

Am Morgen beobachtet ein Jagdpächter wie ein älterer Mann auf einer Aprikosenplantage Obst pflückt. Dies meldet er der Dienststelle. Als der Jagdpächter den Mann anspricht, steigt dieser in sein Auto und verlässt die Örtlichkeit. Zuvor konnte der Jagpächter das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren, welches er der Polizei mitteilt. Die Polizei kann den Halter des Fahrzeuges ermitteln und aufsuchen. In dessen Wohnung können 14 Aprikosen aufgefunden und sichergestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

