Landau (ots) - Zu gegenseitiger Körperverletzung kam es bei einer Streiterei zwischen Jugendlichen am 5.12.2018, gegen 07.30 Uhr in Landau in der Woogstraße. Nach verbaler Streitigkeit und gegenseitigen Beleidigungen kam es zu Körperverletzung mittels Fausthiebe und Fußtritte. Ein Jugendlicher musste deshalb stationär in ein Landauer Krankenhaus aufgenommen werden. Eine Gruppe Jugendlicher, darunter der Haupttäter flüchteten. Durch Ermittlungen konnten die Hinweise auf die Herkunft der flüchtenden Gruppe konkretisiert und alle Jugendliche dieser Gruppe befragt werden. Darunter auch der Haupttäter, der sich auch geständig zeigte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

