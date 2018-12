POL-F: 181202 - 1177 Frankfurt-Bornheim: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (mc) Die Kriminalpolizei ermittelt seit Freitag, den 30. November 2018, gegen einen 32-jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Kurz vor Mitternacht entschied sich der Mann etwas zu kochen, ließ jedoch das Essen unbeaufsichtigt, welches nach kurzer Zeit zu brennen begann. Als er den Brand schließlich bemerkte, schlugen die eigenen Löschversuche fehl, welche die Flammen ersten Ermittlungen zufolge sogar ausbreiteten.

Die Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen den Brand schnell löschen, aber nicht bevor die Küche jedoch stark beschädigt wurde und einen mehrere tausend Euro teuren Sachschaden verursachte.

