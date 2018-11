POL-F: 181130 - 1175 Frankfurt-Nordend: Brandstiftungen

Frankfurt (ots) - (fue) Zeugen meldeten am Freitag, den 30. November 2018, gegen 01.40 Uhr, den Brand dreier Mülltonnen in der Rothschildallee. Die Tonnen konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht werden. Durch das Feuer wurden die Tonnen zerstört und eine Hauswand beschädigt. Von Brandstiftung ist auszugehen.

Gegen 04.30 Uhr wurde durch einen anderen Zeugen der Brand eines Autos in der Heidestraße gemeldet. Dort brannte ein geparkter Volvo XC60. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR. Auch in diesem Fall muss von Brandstiftung ausgegangen werden.

Die sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51599.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell