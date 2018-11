POL-F: 181130 - 1174 Frankfurt-Nied: Straßenbahn mit Steinen beworfen

Frankfurt (ots) - (fue) Durch den Verkehrsmeister der Verkehrsgesellschaft Frankfurt wurde der Polizei am Freitag, den 30. November 2018, gegen 00.40 Uhr, mitgeteilt, dass die Straßenbahn der Linie 11 von zwei unbekannten Personen mit Steinen beworfen wurde.

Bei der Ausfahrt an der Haltestelle Luthmerstraße fielen dem Führer der Strab zwei dunkel gekleidete Personen auf.

Unmittelbar danach traf ein Stein die Windschutzscheibe, ein anderer die Eingangstür. Die Straßenbahn hielt sofort an. Fahrgäste wurden nicht verletzt, der Führer der Strab erlitt ein Knalltrauma.

Die Straßenbahn fuhr dann ohne Fahrtgäste zurück ins Depot in der Mannheimer Straße. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 EUR.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51599.

