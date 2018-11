POL-F: 181130 - 1172 Frankfurt-Bockenheim/Sachsenhauen/Fechenheim: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots) - (fue) Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, den 28. November 2018, 21.15 Uhr, und Donnerstag, den 29. November 2018, 09.00 Uhr, dreizehn Pkw aufgebrochen.

Die Fahrzeuge standen geparkt in Bockenheim, in der Konrad-Broßwitz-Straße, der Sophienstraße, der Kurfürstenstraße und der Markgrafenstraße. In Fechenheim in der Gründenseestraße sowie in Sachsenhausen in der Isenburger Schneise.

In zwölf Fällen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke BMW, in einem Fall um einen Mercedes. Zielrichtung war jeweils das Lenkrad mit Airbag sowie das fest verbaute Navigationsgerät. Die Täter schlugen die hintere Scheibe der Beifahrerseite ein.

Der durch die Unbekannten hier insgesamt verursachte Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 in Verbindung zu setzen.

