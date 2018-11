POL-F: 181129 - 1169 Frankfurt-Ginnheim: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots) - (fue) Zwischen Mittwoch, den 28. November 2018, 23.00 Uhr und Donnerstag, den 29. November 2018, 09.30 Uhr, kam es am Bürocontainer einer Wohnungsbaugesellschaft in der Stefan-Zweig-Straße zu Sachbeschädigungen. Unbekannte haben dabei die Frontfenster des Containers eingeschlagen und die Außenwände mit schwarzer Farbe beschmiert.

Die Frankfurter Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

