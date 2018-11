POL-F: 181128 - 1166 Frankfurt: Achtung! Falsche Polizeibeamte am Telefon - Hohe Schaden durch Trickbetrüger

Frankfurt (ots) - (ne)In Frankfurt haben es seit letzten Donnerstag erneut Trickbetrüger auf Senioren abgesehen, die als falsche Polizeibeamte das Vermögen ihrer Opfer ergaunern.

Einen Gesamtschaden von rund 500.000 Euro haben die Gauner dadurch verursacht. Dabei haben die Täter in insgesamt sechs Fällen in ganz Frankfurt mit der Rufnummer 110 bei ihren Opfern angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben.

Die Betrüger gauckeln vor, ihren Opfern würde ein Einbruch bevorstehen, bei dem all ihr Hab und Gut in Gefahr wäre. Zuvor hätten sie nämlich Einbrecher festgenommen und so herausgefunden, dass noch weitere Einbrüche bei den nun angerufenen Opfern bevorstünden.

Um Geld und Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen, müssen die Senioren die Wertgegenstände verpacken und in der Nähe des Hauses deponieren.

Später holt es dann andere angebliche Polizeibeamte ab, wo das Ganze dann sicher sei. Manche Betroffene werden sogar vorher zur Bank geschickt, um dort ihr Erspartes zu holen.

Den Opfern aus den aktuellen Taten ist genau dies alles passiert. Ein Senior hatte dabei sein Vermögen von 300.000 Euro verloren.

Die Polizei warnt immer wieder vor den Betrügern und empfiehlt im Ereignisfall:

1. Die Notrufnummer 110 wird niemals bei Ihnen anrufen! 2. Die Polizei fragt niemals nach Vermögen. 3. Sofort den Hörer auflegen, dann die 110 wählen.

