POL-F: 181127 - 1164 Frankfurt-Innenstadt: Taxi streift Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (em) Am Donnerstagabend, den 15. November 2018, streifte ein Taxi im Bereich des Willy-Brandt-Platzes eine 36-jährige Fahrradfahrerin, welche daraufhin stürzte. Das Taxi setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20.40 Uhr stand ein Taxi in der Neue Mainzer Straße an der roten Ampel. Als diese grün wurde, zog es von ganz links nach ganz rechts rüber, um in die Friedensstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr in der Neue Mainzer Straße eine 36-jährige Mountainbike-Fahrerin auf der rechten Spur los. Das Taxi streifte die 36-Jährige, welche daraufhin zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Das Taxi setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Bei dem Taxi hat es sich mutmaßlich um eine Limousine der Marke Mercedes-Benz gehandelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-10100 entgegen.

