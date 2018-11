POL-F: 181127 - 1162 Frankfurt-Berkersheim: Altreifen illegal entsorgt

Frankfurt (ots) - (ka) In den letzten Monaten kam es immer wieder zu illegalen Altreifenablagerungen in den nördlichen Frankfurter Stadtteilen. Gestern Mittag wurden unter anderem etwa 70 Altreifen bei der Berkersheimer Bahnstraße gefunden.

Zwischen Donnerstag, den 22.11.2018 und gestern Mittag, gegen 12.40 Uhr, deponierten Unbekannte etwa 70 Altreifen, diversen Werkstattmüll, Karosserieteile, Ölflaschen und Dosen in der Nähe der Berkersheimer Bahnstraße/Harheimer Stadtweg. Die Polizeibeamten veranlassten die Entsorung des Abfalls und leiteten die Ermittlungen ein. Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Die Polizei bittet Personen, welche in dieser Sache verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. die sonstige Kenntnisse hierzu haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-53111 in Verbindung zu setzen.

