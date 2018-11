FW-BN: Offenes Feuer im Lüftungsschacht der U-Bahn - Technikräume verraucht

Symbolbild Feuerwehr Bonn (c) Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Bonn-Zentrum U-Bahnhaltepunkt Uni/ Markt Am heutigen Mittwochabend (21.11.2018) wurde die Feuerwehr Bonn über einen automatisch ausgelösten Rauchmelder einer Brandmeldeanlage alarmiert. Zeitgleich wurde durch mehrere Personen eine Rauchentwicklung mit Feuerschein aus einem Schacht über Notruf an die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr brennendes Laub in einem Luftansaugschacht der Lüftungsanlage vorgefunden und anschließend abgelöscht. Die durch die Lüftungsanlage versorgten Technikräume waren verraucht und wurden manuell belüftet. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr war der U-Bahnverkehr während der gesamten Einsatzdauer nicht eingeschränkt. Verletzte Personen gab es keine.

