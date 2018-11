POL-F: 181126 - 1159 Frankfurt-Seckbach: Sachbeschädigungen an Pkw

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter begingen in der Zeit zwischen Samstag, den 24. November 2018, 20.00 Uhr und Sonntag, dem 25. November 2018, 02.00 Uhr, Sachbeschädigungen an 13 im Stadtteil Seckbach abgestellten Fahrzeugen.

Ein Zeuge war gegen 02.00 Uhr auf dem Nachhauseweg und stellte in der Straße Am Schießrain fest, dass an den dort geparkten Fahrzeugen die Spiegel abgetreten worden waren. Weitere beschädigte Fahrzeuge standen in der Hochstädter Straße, der Leonardsgasse und der Gwinnerstraße. An acht Fahrzeugen wurden die Spiegel beschädigt, in einem Fall die Tür durch Tritte zerkratzt, in drei Fällen alle vier Räder zerstochen, in einem Fall ein Rad plattgestochen. Der Insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell