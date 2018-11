POL-F: 181126 - 1160 Frankfurt-Sindlingen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Frankfurt (ots) - (fue) Zwischen Samstag, dem 24. November 2018, 22.00 Uhr und Sonntag, dem 25. November 2018, 09.30 Uhr, wurden im Bereich der Sindlinger Bahnstraße insgesamt 10 Fahrzeuge als aufgebrochen gemeldet. In allen Fällen war dabei die Scheibe auf der Beifahrerscheibe eingeschlagen worden. Eine Streife des 17.Polizeirevieres konnte am Morgen des 25. in einem aufgebrochenen Opel Corsa einen 44-jährigen Wohnsitzlosen antreffen, der in dem Fahrzeug eingeschlafen war. In der Nähe des Autos fand sich ein Fahrrad, an dem drei Plastiktüten hingen, in denen sich mehrere mobile Navigationsgeräte und andres Diebesgut befand. Bislang konnten Teile des Diebesgutes zu vier der genannten Aufbrüche zugeordnet werden. Der 44-Jährige wurde als Tatverdächtiger festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

