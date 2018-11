POL-F: 181130 - 1173 Frankfurt-Gallus: Festnahmen nach Aufbruch eines Rettungswagens

Frankfurt (ots) - (fue) Ein Zeuge teilte am Donnerstag, den 30. November 2018, gegen 24.00 Uhr, der Polizei telefonisch mit, dass vom Gelände eines Hilfsdienstes in der Schmidtstraße verdächtige Geräusche zu hören seien.

Durch die sofort nach dort entsandten Besatzungen verschiedener Funkwagen konnten drei Personen festgenommen werden. In der Nähe des Festnahmeortes war der das Gelände umgebende Zaun aufgeschnitten, dort lag auch ein Digitalfunkgerät.

Auf dem Gelände selbst wurde ein Rettungswagen entdeckt, der aufgebrochen worden war. Aus dem Fahrzeug fehlten ein Digitalfunkgerät, eine Digitalkamera sowie Ammoniakriechstäbchen.

Außerdem war versucht worden, das Beatmungsgerät sowie das Navigationsgerät gewaltsam zu entwenden. Der hierdurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 EUR.

Die Festgenommenen, Männer im Alter von 18, 21 und 25 Jahren, wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

