POL-PPMZ: Unfallflucht in Gau-Bischofsheim

Gau-Bischofsheim (ots) - Am 16.11.2018 kam es gegen 13 Uhr in der Langgasse in Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beide Unfallbeteiligte stießen im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln zusammen. Einer der Beteiligten fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Oppenheim ( Tel.: 06133-9330)

