POL-PPMZ: Sachbeschädigung mit Golfschläger

Heidesheim am Rhein (ots) - Am 18.11.2018, 02.33 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle über eine Sachbeschädigung vor der Diskothek -London- in Heidesheim am Rhein informiert.

Die eingesetzten Beamten trafen die Mitteilerin im Beisein zweier Begleiter an einem PKW Daimler-Benz an. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen an der Front- und Heckscheibe auf. Seitens der Frau wurde dazu erklärt, dass ihre Begleiter in der Diskothek mit anderen Gästen in Streit geraten waren und durch das Sicherheitspersonal "vor die Tür gesetzt wurden." Als man nun mit dem besagten Fahrzeug habe losfahren wollen, wären mehrere Personen auf den PKW zugelaufen; eine derselben habe auf die Scheiben eingeschlagen. Vermutlich wurde hierzu ein Golfschläger benutzt; im Zuge der Anzeigenaufnahme ist ein solcher im Fußraum des besagten Fahrzeuges aufgefunden worden. Entgegen den Angaben der Anruferin wurden seitens des Sicherheitspersonals besonderen Vorfälle am Abend nicht bestätigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 EUR, zu Personenschadenkam es nicht; die Ermittlungen dauern an.

