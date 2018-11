POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Nieder-Olm (ots) - Am frühen Freitagabend, zwischen 17:20 Uhr und 19:10 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in Nieder-Olm. Im Wohnhaus wurden diverse Räume angegangen und durchwühlt. Aus dem Anwesen wurde Schmuck entwendet.

