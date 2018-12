POL-PDLD: Maikammer - Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Maikammer (ots) - Beim rückwärts Ausparken verursachte die 41-jährige Unfallverursacherin in Maikammer in Höhe der Friedhofstraße 88 am 07.12.2018 gegen 22:30 Uhr einen Verkehrsunfall. Den Schaden bemerkte die Unfallverursacherin jedoch erst an ihrer Wohnanschrift in Haßloch. Als die Unfallverursacherin anschließend zu der Unfallstelle in Maikammer zurückfuhr war der andere beteiligte PKW nicht mehr vor Ort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

